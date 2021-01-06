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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن تم دمج قناة اون سبورت وقناة تايم سبورتس تحت مسمى “أون تايم سبورتس”، وأصبح هدف القناة هو تقديم محتوى أكثر تطورًا، ومتميزًا لتتبوأ به مكانة متقدمة في سباق القنوات الرياضية المتخصصة في مصر وخارج مصر، حيث تقوم مجموعة القنوات ببث مختلف الرياضات والبطولات المصرية والدولية، فضلًا عن امتلاك القناة مؤخرًا حقوق البث الخاصة بنقل بعض مباريات الدوري الأوربي، وسوف نوضح خلال السطور التالية؛ تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports 2021 ، لضبط جهاز الاستقبال لمشاهدة القناة بجودة عالية .

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports 2021

يتسنى للراغبين في مشاهدة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports 2021 بكل وضوح بعد ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الموضحة بالجدول، حيث يمكن مشاهدة القنوات على قمر النايل سات بالترددات التالية :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 10853 أفقي 27500 النايل سات 11449 أفقي 27500

قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports

تسعى مجموعة قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports دائمًا، على تطوير وتحديث ترددها، بهدف تحسين جودة البث، ولا سيما بعد أن نجحت في تصبح من القنوات الرياضية الهامة، وزاد البحث عن ترددها في محرك البحث جوجال، وخاصة بعد التغييرات التي أجرتها معظم القنوات على تردداتها مطلع شهر يناير الجاري على قمر النايل سات .

البرامج وحقوق بث قناة أون تايم سبورتس

أولًا: حقوق البث

الدوري المصري الممتاز .

كأس مصر .

كأس السوبر المصري .

مباريات المنتخب المصري الودية .

دوري أبطال أفريقيا مباريات الانديه المصرية دور 32 و دور 64 حال المشاركة فيها .

كأس الاتحاد الأفريقي للأندية مباريات الانديه المصرية دور 32 ودور 32 الثاني ودور 64 حال المشاركة فيها .

تصفيات أفريقيا المرحلة الثالثة مباريات مصر المقامة علي أرضها .

دوري السوبر لكرة السلة المصري .

مباريات كرة اليد والطائرة .

ثانيًا: أهم البرامج