صانع ألعاب الزمالك يكشف شرطه الوحيد للانتقال إلى الأهلي

كشف يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك موقفه من الانتقال إلي النادي الأهلي.
وقال أوباما في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على ام بي سي مصر": "الأهلي ناد كبير وحب جماهيره لي شىء عظيم، هناك بعض الناس أبلغتني أن الأهلي يريدني في الفترة المقبلة".
وواصل حديثه: "مسئولو الأهلي محترمين جدًا، شرف كبير لأي لاعب في العالم أن يلعب في الأهلي، ويكفي أن جماهيره تحبني".
وتابع: "سأوافق على الانتقال إلى الأهلي في حالة واحدة فقط وهي إذا كان الزمالك لا يريدني".
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