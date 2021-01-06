وفاة طه الطوخي شيخ المدربين بعد أزمة صحية

توفي طه الطوخي شيخ المدربين منذ قليل بعد أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، الأحد الماضي.

وأعلن شريف نجل أسطورة التدريب طه الطوخي وفاته عبر حسابه على فيس بوك.

"الطوخي" أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادي الأهلي لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة في منطقة الخليج العربي بقيادته منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج في نسختها الأولى.

