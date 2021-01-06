قرّرت الهيئة التنفيذية للجنة الأوليمبية التونسية في بيان رسمي، تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لـ"وديع الجريء" رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لمدة 4 سنوات. كما قررت اللجنة الأولمبية التونسية، إحالة جميع الشكاوى الصادرة ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ ما يرونه مناسبًا. وجاء ذلك بعد الشكوى المقدمة من نادي جمعية هلال الشابة لخرق وديع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قام الجريء بإقصاء الفريق من المشاركات المحلية بعد أن أكد عدم اكتمال ملف تسجيل النادي في اتحاد الكرة التونسي رغم مراسلة النادي أكثر من مرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة 4 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.