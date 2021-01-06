باتشيكو يجهز مفاجأة لـ فرجاني ساسي بعد سفره إلى تونس بدون علمه

فجّر مصدر مُطَّلِع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل عن ازمة التونسي فرجاني ساسي ، بشأن عدم معرفة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بسفر اللاعب إلى بلده تونس.

وأشار المصدر إلى أن باتشيكو في استياء شديد مما يحدث بالفريق بسبب تدخل لجنة الكرة، حيث تغيب اللاعب عن تدريبات الأمس، وكانت مفاجأة للمدير الفني.

وأضاف المصدر أن باتشيكو طلب من الجهاز المعاون له ضرورة توقيع عقوبة مالية علي اللاعب فور عودته، بسبب غيابه عن التدريبات بدون إذن بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لمدة 3 أيام والتي انتهت أمس.

وأعطى المدير الفني للفريق تعليمات مشددة لمعاونيه بضرورة رفع مذكرة رسمية والاحتفاظ بنسخة منها وتقديمها لمجلس الإدارة لإثبات الموقف.

وتعد هذه ضمن سلسلة أزمات تضرب فريق الكرة بنادي الزمالك دون الخروج بتصريح حقيقي من مسؤولي النادي أو أيمن يونس لتوضيح الأمر مما يزيد من سوء الوضع بالفريق.

وتغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض عن سفر اللاعب إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية للتشاور مع اسرته بشأن مستقبله في ظل تلقيه عرضا مغريا من نادي الدحيل القطري .

وأوضح المصدر أن اللاعب من المنتظر أن يعود القاهرة يوم الجمعة المقبل قادما من بلاده وسيكون خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في لقاء الطلائع.