نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد المرشحين لقيادة تشيلسي في حالة إقالة لامبارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي وذلك بسبب النتائج المخيبة للآمال في الفترة الماضية والتي كان آخرها الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على بد مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة انديبندنت البريطانية إلى أن بعض تقارير الصحيفة كانت قد ألمحت أن إدارة تشيلسي منحت فرانك لامبارد فرصة أخيرة لإنقاذ منصبه وأنه في حالة إستمرار النتائج السلبية فإنه سيتم إقالته من تدريب البلوز.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة تشيلسي وضعت 4 أسماء على أجندتها تحسباً لإقالة فرانك لامبارد في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأسماء الأربعة المرشحين لخلافة لامبارد هي : الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي والألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي والبريطاني بريندان رودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي ورالف هاسنهوتل المدير الفني الحالي لساوثهامبتون.