نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى سيف زاهر، إن فريق بيراميدز يخطط لإرسال عرض رسمى لناديى الأهلى والزمالك لشراء واحد من الثنائى محمد شريف، أو مصطفى محمد.

أضاف، عبر برنامجه ملعب "أون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورت"، أن بيراميدز مهتم بـ محمد شريف، ومصطفى محمد وسيسلك الطرق الشرعية لشراء أحدهما على الأقل خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

جدير بالذكر، أن نادى بيراميدز حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد الليبى بـ 3 أهداف مقابل هدفين، فى إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفيدرالية، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثانى بالبطولة الإفريقية، بعدما كرر فوزه على الفريق الليبى، عقب فوزه على الاتحاد فى لقاء الذهاب بهدف نظيف.