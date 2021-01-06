فييرا يبكي على الهواء بسبب كلمات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق.. فيديو

تأثر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى الحالى، بكلمات أحمد سمير مساعده السابق خلال فترة تدريب الزمالك.

وقال "سمير" خلال حديثه في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون سبورت": "ربنا عوضنى عن وفاة والدى بفييرا، وأولادى يبكون من أجل رؤيته، وفعلًا قعدنا فترة طويلة على الفيديو كول فى الحديث معه، والعلاقة بيننا ليست كورة فقط، وأنا شهادتى فيه مجروحة".

وتابع: "ومافيش قرار أتخذه إلا بعد العودة إليه، وهذا مكسبى الوحيد من كرة القدم، ونفسى أعرف إزاى بيخلى الكل مقتنع بيه سواء بيلعب أو مش بيلعب".