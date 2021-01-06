خالص العزاء.. أحمد شوبير ناعياً شيخ المدربين طه الطوخي

نعى الإعلامي "أحمد شوبير" شيخ المدربين طه الطوخي الذي وافته المنية مساء الثلاثاء بعد أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، الأحد الماضي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي "تويتر": "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن الكبير وشيخ المدربين طه الطوخي، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلن شريف نجل أسطورة التدريب طه الطوخي وفاته عبر حسابه على فيس بوك.

"الطوخي" أحد أبرز أساطير التدريب في تاريخ الكرة المصرية والعربية بدأ مشواره مدربًا بالنادي الأهلي لجيل المايسترو صالح سليم، وخاض تجارب عديدة ناجحة في منطقة الخليج العربي بقيادته منتخب الكويت الأول عام 1970 لتحقيق لقب كأس الخليج في نسختها الأولى.