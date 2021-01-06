مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 6 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مانشستر يونايتد × مانشستر سيتى – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4 أتالانتا × بارما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5 بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8 كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 لاتسيو × فيورنيتنا – الرابعة مساء سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4 ساسولو × جنوى – الرابعة مساء تورينو × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4 ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 ستاد بريست × نيس – الثامنة مساء ميتز × بوردو – الثامنة مساء ستراسبورج × نيم أولمبيك - الثامنة مساء نانت × رين – الثامنة مساء مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8 ستاد ريمس × ديجون – العاشرة مساء ليون × لانس – العاشرة مساء سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7 مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا الهلال السودانى × أشانتى كوتوكو – الثالثة عصرا الترجى التونسى × أهلى بنغازى – الرابعة عصرا الصفاقسى × مولودية الجزائر - الرابعة عصرا الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية

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