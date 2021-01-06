نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض مانشستر سيتي لتجديد عقد دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا مغريا للاعب الفريق البلجيكي كيفن دي بروين من أجل تجديد عقده.

ووفقا لموقع "بيلد شبورت" الألماني، فإن اللاعب البلجيكي راتبه حاليًا 313 ألف يورو راتبًا أسبوعيًا، لكن إدارة الفريق الإنجليزي تراب في بقاء اللاعب ورفعت عرض التجديد إلى 360 ألف يورو أسبوعيًا، ليصبح راتبه السنوي 18.7 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن اللاعب البلجيكي ليس غاضبا من العرض الأول، ومن المفترض أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي يجب أن يكون في الحسابات.

ووفقا السنوي المعروض على اللاعب، سيصبح دي بروين الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في البريميرليج، بعد كل من مسعود أوزيل، وحارس مانشستر يونايتد دي خيا وأوباميامج.