بالأرقام .. محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى تسويقياً في «البريميرليج»

تصدّر النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية داخل البريميرليج. ونشرت صحيفة "The Sun" الإنجليزية، نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" المختص في الإحصائيات، قيمة محمد نجم المنتخب الوطنى التي وصلت لـ108 ملايين جنيه استرلينى.

محمد صلاح، 28 عامًا، 108 ملايين جنيه إسترليني هاري كين، 27 عامًا، 108 ملايين جنيه إسترليني ساديو ماني، 28 عامًا، 108 ملايين جنيه إسترليني كيفين دي بروين، 29 عامًا، 108 ملايين جنيه إسترليني رحيم سترلينج، 26 عامًا، 99 مليون جنيه إسترليني ترينت ألكسندر أرنولد، 22 عامًا، 99 مليون جنيه إسترليني سون هيونج مين، 28 عامًا، 81 مليون جنيه إسترليني برونو فرنانديز، 26 عامًا، 81 مليون جنيه إسترليني كاي هافرتز، 21 عامًا، 72.9 مليون جنيه إسترليني أليسون، 28 عاماً، 72 مليون جنيه إسترليني

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