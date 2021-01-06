فييرا يكشف سبب عدم التعاقد مع الحضري مدرباً للحراس بالنجم الساحلي

كشف البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، سبب رفضه التعاقد مع عصام الحضري لتدريب حراس مرمى الفريق.
وقال "فييرا" في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "كان معى عندما كنت أتولى تدريب الإسماعيلى، وعرضوا علي في النجم الساحلى أن يتولى الحضرى مهمة تدريب حراس الفريق، ورحبت بذلك، وتحدثت معه تليفونيًا ورحبت به، وهذا ما حدث في هذا الأمر".
وتابع: "ولم أعترض على الإطلاق على وجوده في جهازى الفني، وبالطبع الحضرى لديه المؤهلات والرخص التدريبية حتى يتم ترشيحه لتدريب حراس فريق كبير بحجم النجم الساحلى".
وأضاف: "أبلغت الحضري وإدارة النادي أنني لن أتخلى عن مدرب الحراس الذي يتواجد معي، وإذا أرادوا إتمام التعاقد فإنه سيكون إضافيًا دون المساس بالمدرب المتواجد بالفعل".
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