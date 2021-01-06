أخبار الرياضة | نجم الزمالك يعلن شرطه للعب للأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

يستعرض دوت الخليج أبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية صباح اليوم الأربعاء، سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية، من خلال السطور التالية:

تأثر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى الحالى، بكلمات أحمد سمير مساعده السابق خلال فترة تدريب الزمالك.