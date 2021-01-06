يستعرض دوت الخليج أبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الرياضية صباح اليوم الأربعاء، سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية، من خلال السطور التالية:
تأثر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى الحالى، بكلمات أحمد سمير مساعده السابق خلال فترة تدريب الزمالك.
تقام اليوم الأربعاء، 6 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات
أكد صحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اقتراب الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك، من الانتقال إلى فريق سانت اتيان الفرنسي خلال الفترة المقبل.
فجّر مصدر مُطَّلِع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل عن ازمة التونسي فرجاني ساسي ، بشأن عدم معرفة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بسفر اللاعب إلى بلده تونس.
كشف يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك موقفه من الانتقال إلي النادي الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة | نجم الزمالك يعلن شرطه للعب للأهلي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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