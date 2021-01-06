مورينيو: أملك سر التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه شعر برغبة ناديه في إنهاء صيام دام 13 عاما عن حصد الألقاب، بعدما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالتفوق 2-0 على برينتفورد، أمس الثلاثاء.

ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير، منذ نيل كأس الرابطة على حساب تشيلسي في 2008.

وقال مورينيو، الذي يحلم بحصد كأس الرابطة للمرة الخامسة كمدرب، بعدما توج بها مع تشيلسي في 2005 و2007 و2015، وبرفقة مانشستر يونايتد في 2017، إنه يملك سرا بسيطا لتحقيق النجاح في هذه المسابقة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحفيين "حضرت إلى إنجلترا في 2004، وأتذكر أنه كان عليّ تعلم معنى مسابقات الكؤوس هنا، ولقد تعاملت معها بجدية طوال الوقت.. إذا كان هناك أي سر، فهو التعامل بجدية".

وأضاف "ما شعرته في الفريق، هو بالضبط هذه الرغبة.. لا أتحدث عن عقلية الانتصارات، ولا أقول إننا نفعل هذا أو ذاك.. بل أقول فقط إننا أشخاص نتحلى بالأمانة".

وأضاف "تعامل اللاعبون منذ المباراة الأولى أمام تشيلسي، ثم ستوك سيتي، وحتى الآن، بجدية.. وهذا ما أتمنى أن نفعله يوم الأحد في كروسبي أمام مارين (في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي)، بمحاولة اللعب بجدية واحترام المنافس ومحاولة التقدم".

وسيلعب توتنهام في نهائي كأس الرابطة، يوم 25 أبريل المقبل، مع مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، على ملعب ويمبلي العريق.