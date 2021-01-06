شيحة: باهر المحمدي مهدد بالاعتزال.. والإسماعيلي رفض الشيخ

شن محمد شيحة، وكيل اللاعبين، هجومًا حادًا على اللجنة الفنية التي اعتمد عليها المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، لاختيار الصفقات في الموسم الحالي.
وقال شيحة في تصريحات تلفزيونية، إن الإسماعيلي رفض التعاقد مع أحمد الشيخ جناح بيراميدز، بتوصية اللجنة الفنية، كما رفض ضم باسم علي ظهير المقاولون العرب، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد عطوة مدافع الاتحاد.
وأوضح أن الإسماعيلي يحتاج للدعم والمساندة في المرحلة الحالية قبل لقاء الرجاء المغربي في إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وأكد أن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي مهدد بالاعتزال، بعدما أجرى عملية جراحية ثالثة في ركبته، مبديًا دهشته من أنباء رحيله للأهلي.
وأشار إلى أن إبراهيم عثمان تعرض لحملة شرسة رغم أنه أنفق 47 مليون جنيه من جيبه الخاص على الإسماعيلي، موضحًا أن عثمان مشكلته الكبرى في الثقة ببعض الأشخاص الذين يضللوه ويورطوا الفريق في صفقات ومدربين دون المستوى.
وشدد شيحة، على تأثر الفريق برحيل محمد عواد حارس المرمى السابق، بجانب الهجوم الحاد على الثنائي محمد صبحي ومحمد فوزي حارسي المرمى.
وأكد أن طلعت يوسف اعتذر عن عدم تدريب الفريق بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا وليس لأي سبب آخر، موضحًا أنه لا يعلم سبب اعتذار محمد وهبة عن عدم قيادة الفريق.
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