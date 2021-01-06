الجريء يسخر من قرار إيقافه: اطمئنوا لن أترشح لرئاسة الأولمبية

نشر رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء،علي صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك، رد فيها على العقوبة التي سلطتها عليه اللجنة الاولمبية التونسية.

وأكد الجريء على عدم قانونية العقوبة، كما وجه رسالة لرئيس اللجنة الاولمبية التونسية محرز بوصيان وطمأنه بأنه لا نية له بالترشح لرئاسة اللجنة الاولمبية خلال الاربع سنوات المقبلة.

وكتب الجري علي صفحتة الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": شكر الله سعيكم، حيث كان لي ظهورا تلفزيا في قناة التاسعة في برنامج التاسعة سبور بتاريخ 19 أكتوبر 2020، وحيث أجبت باحترام على من خولت له نفسه التهكم على شخصي قائلا :"جاء بغلطة لتونس، باش يصفق، فاتتو الكار، جد عليه يحب يترشح للكاف" ، كما أجبت باحترام على من قال :"10 سنين لتالي كان في بن قردان".

وحيث استنتجت وجود قاسم مشترك بين بعض الأشخاص المنسوبين على البورجوازية والذين دعموا السيد طارق بوشماوي، وصرحت به دون المساس من أي شخص مؤكدا احترامي للجميع، وهو ما أكدت عليه في مداخلتي في إذاعة Ifm.

إثر ذلك تقدم الهلال الرياضي الشابي إلى اللجنة الأولمبية مدافعا على هؤلاء ولا أعرف بأي صفة، متهما شخصي بالتحريض على العنف ضد رئيس الجمعية في مداخلتي في التاسعة، وعليه قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية تعليق نشاطي الرياضي الأولمبي طيلة 4 سنوات.

وأردت من خلال هذه التدوينة توضيح وتأكيد ما يلي:

*هذا القرار ليس له أي أثر قانوني على رئاستي للجامعة ولا لأي علاقة أو نشاط يتعلق بكرة القدم وطنيا أو دوليا مع الفيفا أو الكاف.

* ونؤكد لكم أننا توصلنا بمراسلتين وذلك من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 23 نوفبر2020 و8 ديسمبر 2020، يؤكدان من خلالهما عدم وجود أي أثر وتداعيات قانونية على أي قرار محتمل من اللجنة الأولمبية ومن لجنة قيمها في مستوى مختلف هياكل كرة القدم الوطنية والدولية وأن أي قرار محتمل لن يلزمها ولن يؤخذ بعين الاعتبار.

* اللجنة الأولمبية ولجنة قيمها غير مختصتين تماما.

* اطمئن رئيس اللجنة الأولمبية بأنه لا نية لي في الترشح للجنة الأولمبية طيلة 4 سنوات القادمة.