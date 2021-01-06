مانشستر يونايتد يواجه نظيره مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد" في قمة نارية ، في إطار نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وتخطى مانشستر يونايتد فريق إيفرتون بهدفين نظيفين في المباراة السابقة من الكأس، في ربع النهائي، فيما تغلب مانشستر سيتي على أرسنال 4-1.
وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في أخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، على حساب وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم أستون فيلا بنتيجة 2-1، على الترتيب في الجولتين الـ 16 والـ 17 على الترتيب.
أما فريق مانشستر سيتي، فقد حقق 3 إنتصارات متتالية بأخر 3 جولات في البريميرليج، على حساب ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي على التوالي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، خلفًا للمتصدر ليفربول صاحب الـ 34 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.
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