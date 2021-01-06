سيد عبد الحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي من اللحاق بمواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف لاعبي الأهلي المصابين من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز .

واكد عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق سيلحق بمواجهة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، حيث يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

وأَضاف عبد الحفيظ ان جونيور اجايي مازال في مرحلة التعافي من الاصابة ويحتاج الي 10 أيام للتواجد مرة أخري قي المباريات ولذلك لن يلحق بمباراة كليوباترا علي الرغم من تعافيه بشكل جيد.

وكان طاهر قد خرج من ملعب مباراة الأهلي ضد سونيديب النيجيري أمس، الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة.