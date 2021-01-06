اليوم.. ميلان يستضيف يوفينتوس في قمة نارية بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق اي سي ميلان نظيره يوفينتوس اليوم في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

ويعد هذا اللقاء قمة نارية بين الفريقين، حيث يواصل فريق ميلان سيطرته على الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما يسعى فريق يوفينتوس إلى الدخول في المربع الذهبي.

وتشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات على رأسها زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي وأليكسس سايلميكرس لاعبي ميلان، بينما يبتعد عن تشكيل يوفنتوس ألفارو موراتا وأليكس ساندرو.

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الإيطالي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين إنتر ميلان، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة.