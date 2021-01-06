الأهلي يكشف موعد قيد والتر بواليا ومصير جيرالدو الغامض

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مصير الأنجولي جيرالدو مع المارد الأحمر بعد تعاقد الفريق مع والتر بواليا مهاجم الجونة السابق .

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، انه عقد جلسة مع جيرالدو وابلغه برحيله عن الفريق ووضع نظام معين، وأبلغته بذلك وبطريقة التعامل بيننا في الفترة المقبلة، وهذا أمر طبيعي لكي لا يكون هناك غموض لديه.

وأوضح ان علاقة الأهلي وجيرالدو جيدة، حيث شارك مع الفريق وتوج معه بالبطولات، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظام محدد وواضح بيننا وهذا حقه.

اوأضاف ان اللاعب متواجد في قائمة الانتظار ويحصل على كافة حقوقه، وهناك تواصل مع وكيله البرازيلي حاليًا وسيكون هناك عروض له في الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ: "سيتم قيد بواليا خلال ساعات، اليوم هو الأخير لقيد قائمة الفريق في الاتحاد الدولي استعدادًا لكأس العالم للأندية".

وأكمل: "نستطيع أن نقول أن بواليا قد تم قيده في قائمتنا المحلية، ولا توجد أي مشاكل بشأن قيده سواء بسبب جيرالدو أو غيره".

وأضاف: "بواليا سيكون متواجدًا معنا في اللقاء القادم بالدوري بدون أي مشكلة".