قبل ديربي الكأس.. ماذا يفعل جوارديولا عند مواجهة مانشستر يونايتد؟

يلتقي مساء الأربعاء، مانشستر يونايتد بـ مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب أولد ترافورد.

ويأمل جوارديولا في مواصلة صحوته مع مانشستر سيتي، عند مواجهة الشياطين الحمر، بينما يسعى سولشاير المدير الفني ليونايتد لخطف بطاقة التأهل للنهائي مع وجود أفضلية لفريقه بسبب عامل الأرض.



وفي التقرير التالي نرصد إليكم تاريخ مواجهات جوارديولا أمام مانشستر يونايتد..



** جوارديولا واجه مانشستر يونايتد في 16 مباراة بمختلف المسابقات، مع ثلاث فرق (برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي)، حقق الانتصار في 8 مرات، وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في 5.



** المدرب الإسباني خاض ديربي مانشستر 12 مرة، حقق الفوز في 5 مرات، وتعادل في مناسبتين، وخسر في 5.



** المفارقة التي تحدث مع جوارديولا ، هي أنه سيواجه مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في نصف نهائي كأس الرابطة، حيث في الموسم الماضي نجح المدير الفني الإسباني في قيادة السماوي بعد الفوز ذهابا وإيابا على الشياطين الحمر بنتيجة ( 3 - 2).



ومن المقرر أن تُلعب المباراة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.