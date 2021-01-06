ديربي مانشستر.. موعد مباراة مان يونايتد والسيتي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، الأربعاء، صوب، ملعب أولد ترافورد، عندما يستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الرابطة.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة الديربي في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، بالتوقيت المحلي، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس2، بتعليق حفيظ دراجي.

وستكون المباراة خارج التوقعات، حيث يأمل الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيزن في مواصلة صحوته مع فريقه، عند مواجهة الشياطين الحمر.

في المقابل يسعى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد والذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتقاسم الصدارة مع ليفربول برصيد 33 نقطة لكل منهما وله جولة مؤجلة، لخطف بطاقة التأهل للنهائي مع وجود أفضلية لفريقه بسبب عامل الأرض.