تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 17 جولة.

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امير السيد

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