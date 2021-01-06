نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 17 جولة.
يأتي خلفه المهاجم الدولي الكوري سون مهاجم نادي توتنهام هوتسبير.
وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح 13 هدف.
2- سون هيونج مين 12 هدف.
3- برونو فيرناندز 11 هدف.
4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
5- جيمي فاردي 11 هدف.
6- هاري كين 10 أهداف.
7- باتريك بامفورد 10 أهداف.