الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 17 جولة.

يأتي خلفه المهاجم الدولي الكوري سون مهاجم نادي توتنهام هوتسبير.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح 13 هدف.

2- سون هيونج مين 12 هدف.

3- برونو فيرناندز 11 هدف.

4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.

5- جيمي فاردي 11 هدف.

6- هاري كين 10 أهداف.

7- باتريك بامفورد 10 أهداف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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