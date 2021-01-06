نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد السويس ملعب سيراميكا في السابعة والنصف من مساء الجمعة.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع دجلة سلبا بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى النقطة 10 خلق الجونة المتصدر ب11 نقطة.

وفاز الأهلي على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وحسم تأهله لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.