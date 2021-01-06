نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغياب النحاس ومساعده.. المقاولون العرب سيواجه النجم الساحلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن يكون المقاولون العرب المصري بحاجة فقط لهز الشباك خارج ملعبه أمام النجم الساحلي التونسي في إياب الدور الثاني من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غداً الأربعاء، من أجل التأهل لدور المجموعات، لكن سيتعين عليه أن يفعل ذلك بدون مدربه ومساعده.

وتعادل المقاولون العرب، بطل كأس أفريقيا لأبطال الكأس ثلاث مرات، بدون أهداف مع النجم الساحلي، ثاني أنجح ناد في تاريخ البطولة، في لقاء الذهاب بالقاهرة الشهر الماضي وسافر إلى تونس بدون مدربه عماد النحاس ومساعده علاء عبد الغني وخمسة لاعبين عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال محمد عادل فتحي المشرف على كرة القدم في المقاولون العرب اليوم الثلاثاء: "رغم الظروف الصعبة التي نمر بها لكني أثق في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية غداً".

وفي غياب النحاس ومساعده، سيقود المقاولون العرب في المباراة التي تقام في المنستير الثلاثي رامي ربيع ورامي عادل وأحمد زهران أعضاء الجهاز الفني.

وقال عادل فتحي إن ربيع وعادل وزهران على تواصل مستمر مع النحاس لوضع الخطة والتشكيلة الأساسية.

وتابع: "المنافس ليس سهلاً لكننا لن نترك الفرصة تمر لأن طموحاتنا كبيرة في تخطي هذا الدور الصعب والتأهل إلى دور المجموعات".