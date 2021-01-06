الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا