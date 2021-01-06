يسعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، لاختيار التشكيل الأمثل الذي يستطيع أن يخرج به بنتيجة إيجايبة من ملعب سان ماسيس، وذلك عند مواجهة البلاوجرانا بـ أتليتك بلباو مساء اليوم، الأربعاء.
ويدخل برشلونة المواجهة وبرصيده 28 نقطة، بينما يلعب بلباو ولديه 21 نقطة في المركز التاسع، مع العلم أن فوز البلاوجرانا بمواجهة الليلة يصعده للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.
ويلعب برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: ديست – أراخو – لينجيله – جوردي ألبا
خط الوسط: بيدري – بيانيتش – دي يونج خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي
بينما من المحتمل أن يشارك بلباو بتشكيل مكون من: سيمون – كابا – نونيز – مارتينز – بيرتشيتشي - فيسكا – بيرنجوير - جارسيا – مونيان – ويليامز – فيلاليبري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتليتك بلباو.. جريزمان يعود بجانب ميسي وديمبلي أمام بلباو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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