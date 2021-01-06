أحمد عيد عن تصريحات يوسف أوباما الأخيرة: "العيب على اللي بيسمح له يطلع"

علق احمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات يوسف أوباما الأخيرة خلال ظهوره في برنامج اللعيب.

وغرد أحمد عيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الصراحة أنا شايف إن أي لعيب يطلع في الميديا بعد كدة يطلع في قناة النادي بس يا إما ميطلعش خالص، والعيب على اللي بيسمحله يطلع".

وتابع: "بيصعب علينا نركز ونقعد يومين من غير مشاكل وكدة كدة محدش بيسمي علينا أما بيكون مفيش مشكلة بيخترعولنا مشاكل من الهوا".