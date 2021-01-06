تاريخ مواجهات فريقي ميلان ويوفينتوس قبل موقعة الليلة

يستضيف فريق اي سي ميلان نظيره يوفينتوس اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

ويعد هذا اللقاء قمة نارية بين الفريقين، حيث يواصل فريق ميلان سيطرته على الدوري الإيطالي هذا الموسم، بينما يسعى فريق يوفينتوس إلى الدخول في المربع الذهبي.

وتشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات على رأسها زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي وأليكسس سايلميكرس، لاعبو ميلان، بينما يبتعد عن تشكيل يوفنتوس ألفارو موراتا وأليكس ساندرو.

ويستعرض "دوت الخليج" تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقان في 170 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز ميلان في 50 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق يوفنتوس 66 مباراة، وخيم التعادل بينهم في 54 مباراة. سجل فريق ميلان 219 هدفا في شباك يوفنتوس، بينما سجل يوفنتوس 239 هدفا في شباك ميلان.

ويتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الإيطالي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين إنتر ميلان، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة.