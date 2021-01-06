الليلة.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أتليتك بلباو بالدوري الإسباني

يلتقي برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، مع أتليتكو بلباو على ملعب سان ماميس، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإسباني.
ويأمل برشلونة في خطف الثلاث نقاط من هذا الملعب الصعب، والذي تلقى الهزيمة عليه في الدور الأول من الموسم الماضي.
ويدخل برشلونة الذي فقد اللقب في الموسم الماضي، وبرصيده 28 نقطة، بينما يلعب بلباو ولديه 21 نقطة في المركز التاسع، مع العلم أن فوز البلاوجرانا بمواجهة الليلة يجعله يرتقي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.
ويسعى الهولندي رونالدو كومان، إلى الخروج بنتيجة إيجايبة خلال زيارته الأولى لملعب سان ماميس كمدرب للبرسا.
ويلتقي الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ستذاع على بي إن سبورتس 3.
يذكر أن برشلونة يبعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد، ولعب البرسا مباراة أكثر من الروخيبلانكوس في مسابقة الدوري الإسباني.
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