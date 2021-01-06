لا توجد أزمات.. هاني سعيد: ثنائي بيراميدز لم يطلبا الرحيل عن الفريق

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق في الكونفيدرالية على الاتحاد الليبي بنتيجة 3 ـ 2 في إياب دور الـ32 الأول.

وقال هاني سعيد، في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "حققنا انتصارا في غاية الأهمية، ولكن ما أغضبني هو تلقي مرمى الفريق لهدفين".

وأضاف: "نتابع مستقبل الفريق بالكونفيدرالية بعد خروج الرجاء من دوري الأبطال وانتقاله للعب في الكونفيدرالية، وقد نواجه فريقا سهلا مثل ضحية الأهلي، أو فريق صعب مثل الرجاء أو أندية أخرى".

وتابع: "المهدي سليمان لم يطلب الرحيل وكل ما تردد في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة".

وزاد "محمد فاروق أيضا لم يطلب الرحيل كما تردد وخلال الفترة الماضية كان يعاني من الإصابة".

وواصل "الشكل الفني للفريق سوف يتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومع وصول اللاعبين لفورمة المباريات".

واختتم "قدمنا تظلما على قرار إيقاف محمود وادي مهاجم الفريق 8 مباريات، ونسعى لتقليل فترة الإيقاف".