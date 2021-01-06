محدش ليه جنيه عند الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وجود مستحقات مالية لرمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة وجود مبالغ مالية مستحقة لرمضان صبحي عن الفترة التي تواجد بها مع الفريق قبل رحيله لبيراميدز.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت أف إم"، أن الأهلي قام بصرف جميع المبالغ المستحقة والمكافآت الخاصة بالبطولات لكل لاعبيه سواء الحاليين أو الراحلين عن صفوفه.

وقال عبد الحفيظ: "صرفنا كل مكافآت اللاعبين والمستحقات الخاصة بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك كأس مصر ومتبقي مواجهة واحدة فقط كانت ضد بني سويف".

وأضاف سيد عبد الحفيظ :"فى الأهلي الأمور مختلفة، اللى ليه حق بياخده، لو حد ليه جنيه بياخده عشان إحنا الأهلى لا نعامل الناس بمثل تصرفاتهم، وكل المكافآت صرفت للاعبين الراحلين قبل الحاليين".



وتابع: "كل اللاعبين سواء المتواجدين أو الذين رحلوا عن الفريق حصلوا على جميع مستحقاتهم وحقوقهم، ورمضان صبحي ليس له أي مستحقات لدينا".