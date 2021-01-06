كومان يرمي الكرة في ملعب برشلونة بخصوص الميركاتو الشتوي

رمى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني ، الكرة في ملعب مسئولي النادي بخصوص التعاقدات في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال كومان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة أتليتك بلباو : " “أي فريق يرى شهر يناير كفرصة من أجل تعزيز الصفوف بلاعبين جدد، مسألة التعاقد هي خاصة بالإدارة، نحن نحاول الاستمرار بالمجموعة التي نملك”.

وتابع: “وضعت اللاعبين الذي أريدهم والنادي سيقول إن كان التعاقد معهم ممكنًا”.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء، مع أتليتكو بلباو على ملعب سان ماميس، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإسباني.