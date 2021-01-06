بدون النحاس.. المقاولون في مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي بالكونفيدرالية

يحل فريق المقاولون العرب اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره النجم الساحلى التونسى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد مباراة خاصة لفريق المقاولون في غاية الصعوبة بعدما تلقى ضربة موجعة بسبب فيروس كورونا، الذى حرم ذئاب الجبل من تواجد عماد النحاس مدرب الفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام مع البعثة بعد ثبوت إصابتهما.

وتنطلق مباراة اليوم بين المقاولون العرب والنجم الساحلى فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت في مصر.

ويكفى فريق المقاولون التعادل بأى نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلى لضمان التأهل إلى الدور التمهيدى الثانى.

و تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس إدوارد وأحمد الشيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة أمام سيراميكا من الجولة الثالثة بسبب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يحتل فريق النجم الساحلى المركز السادس فى ترتيب الدورى التونسى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو النجم 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.