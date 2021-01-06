نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «رابيد تيست» للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «سيراميكا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي، تحاليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.

وخاض الفريق مرانه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدا الخميس، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري العام.