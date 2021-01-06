«رابيد تيست» للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «سيراميكا»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «رابيد تيست» للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «سيراميكا» في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي، تحاليل «رابيد تيست» قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.
وخاض الفريق مرانه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدا الخميس، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري العام.