محمد صلاح ينافس على جائزة هدف شهر ديسمبر مع ليفربول

ينافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بهدفه في مرمى كريستال بالاس، بالمواجهة التي انتهت بسباعية نظيفة، على جائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول.



وأعلن الموقع الرسمي عن الأهداف التي تنافس على جائزة هدف شهر ديسمبر، وكان من بينها الهدف الثاني لمحمد صلاح في مرمى كريستال بالاس والذي سجله بطريقة رائعة في الزاوية اليمنى لحارس بالاس.



وشهدت مباراة كريستال بالاس أيضا حينها تسجيل محمد صلاح لهدف ولكن من ضربة رأسية.



وغاب محمد صلاح عن التهديف في آخر 3 مباريات، حيث إن العقم التهديفي لازم ليفربول في المواجهات الماضية، ولم يحقق الريدز سوى نقطتين في آخر 3 مواجهات له.



ويتواجد صلاح في صدارة جدول ترتيب الهدافين، وبرصيده 13 هدفا، متفوقا بفارق هدف عن الكوري الجنوي سون هيونج مين جناح توتنهام.