الأهلي شرف كبير لأي لاعب في العالم.. تصريحات مثيرة أغضبت جماهير الزمالك من أوباما

تعرض اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب فريق الزمالك، لهجوم شديد من جانب جماهير القلعة البيضاء، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة بشأن اللعب للغريم التقليدي الأهلي.

وظهر أوباما ليلة أمس، الثلاثاء، في لقاء عبر قناة إم بي سي مصر، وتطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، أبرزها تجديد عقده مع الزمالك ورحيله للنادي الأهلي.

وقال أوباما إنه جدد عقده مع الزمالك بعد مفاوضات قصيرة دامت 24 ساعة، ولم يعترض على البقاء حتى الفترة القانونية التي يحق له التوقيع خلالها لأي فريق آخر.

وعن إمكانية رحيله للنادي الأهلي علّق أوباما قائلًا: "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب في العالم، وجمهوره شيء عظيم، بعض الناس تحدثت معي حول رغبة الفريق الأحمر في ضمي، ولكنني حسمت قراري بالتجديد للزمالك".

وتابع: "لا أمانع اللعب في صفوف الأهلي، في حال استغناء الزمالك عني وقال لي شكرا مش عايزك، لكن لو الزمالك طلبني بدون أي أموال ساختار الزمالك".

وكان الزمالك قد جدد مؤخرا عقود الرباعي، يوسف أوباما، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود جنش، وأحمد أبو الفتوح.

وجاءت ردود أفعال جماهير الزمالك في الصور التالية..