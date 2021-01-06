الهلال السعودي يوجه ضربة موجعة لـ عمر خربين

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال السعودي، يخطط للغدر بنجمه السوري عمر خربين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة نادي الهلال لا تنوي تقديم أي عرض للسوري عمر خربين، مهاجم الفريق، لإبقائه في صفوفه بعد أن دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن زعيم آسيا يدرس إمكانية مخالصة المهاجم السوري، حيث يرى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.

وأضافت، أن إدارة الهلال تؤيد الجهاز الفني في رأيه، وتنتظر وصول عروض لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو التوصُّل إلى اتفاق معه على إنهاء عقده بالتراضي، ومنحه المخالصة بعد دراسة الموضوع.

وأشارت "الرياضية"، إلى أن هناك أنباء عن تلقي عمر خربين عروضًا من أندية محلية وخليجية.