كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الأربعاء، أن نادي الهلال السعودي، يخطط للغدر بنجمه السوري عمر خربين.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة نادي الهلال لا تنوي تقديم أي عرض للسوري عمر خربين، مهاجم الفريق، لإبقائه في صفوفه بعد أن دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن زعيم آسيا يدرس إمكانية مخالصة المهاجم السوري، حيث يرى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.
وأضافت، أن إدارة الهلال تؤيد الجهاز الفني في رأيه، وتنتظر وصول عروض لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو التوصُّل إلى اتفاق معه على إنهاء عقده بالتراضي، ومنحه المخالصة بعد دراسة الموضوع.
وأشارت "الرياضية"، إلى أن هناك أنباء عن تلقي عمر خربين عروضًا من أندية محلية وخليجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السعودي يوجه ضربة موجعة لـ عمر خربين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.