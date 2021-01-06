أنس جابر: خبراتي في 2020 تؤهلني لدخول قائمة العشرة الأوائل في التنس

قطعت التونسية أنس جابر خطوات كبيرة العام الماضي، للتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس، لكنها لا تريد الاكتفاء بالوصول لدور الثمانية، وتتطلع لتحقيق ألقاب في 2021، ودخول قائمة العشرة الأوائل.

وأصبحت أنس أول لاعبة عربية تبلغ دور الثمانية، في إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك في أستراليا المفتوحة العام الماضي، لتبدأ رحلة الصعود في التصنيف دون تراجع.

ووصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما، للدور الرابع في رولان جاروس، وبلغت دور الثمانية أربع مرات أخرى، خلال الموسم الماضي، لتحتل المركز 31 عالميا، وهو الأفضل في مسيرتها.

وقالت أنس، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز، قبل انطلاق موسم بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في أبوظبي: "الهدف هذا العام هو الفوز بالألقاب، حيث اكتفيت من دور الثمانية".

وأضافت: "أريد أن أكون ضمن قائمة العشر الأوليات، وأعرف أن مستواي يسمح بذلك، ويمكنني أن أصل لهذه الدرجة".

وتابعت: "أحدد أهدافي، وأعرف أنني قادرة على تحقيقها، ويجب أن أبذل جهدا شاقا للتتويج بهذه الألقاب".

وتؤمن أنس بأن الوقت حان للبناء على ما حققته في موسم 2020، موضحةً "أشعر بأنني أكثر استعدادا، وتعرف اللاعبات قدراتي، وأعرف ما يمكنني فعله، وهذا يساعدني لتحقيق ما أتطلع إليه".

وواصلت: "سأستغل الخبرة التي اكتسبتها في 2020، لخوض موسم رائع في 2021".

وتعتقد أنس أنها خاضت فترة إعداد جيدة، في نهاية 2020، ومختلفة عن العام السابق.

وأكدت التونسية "أشعر بأنني لاعبة مختلفة، وأتدرب بقوة أكبر من السابق، وأتطور في اللعب.. لاحظت أنني أعمل بشكل أكبر داخل الملعب، وتحسنت لياقتي البدنية مقارنةً بالعام الماضي.. أشعر بأنني أفضل وأكثر نشاطا".