التهديد بـ باريس سان جيرمان وميسي.. تفاصيل محادثة راموس ورئيس ريال مدريد

كشف الإسباني إل تشيرينغيتو، الصحفي المختص بشئون ريال مدريد، تفاصيل المحادثة التي جرت بين سيرخيو راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وقال تشيرينغيتو، الذي يعتبر الصحفي الأول في شؤون ريال مدريد، إن راموس أخبر بيريز، في حال عدم تحقيق مطالبه في العقد الجديد، فإنه سيرحل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وأضاف الصحفي الإسباني أن راموس أخبر بيريز بأن باريس سان جرمان لديه "مشروع كبير"، ويخطط للتعاقد معه ومع ليونيل ميسي، قائد الغريم برشلونة.
ويخوض سيرخيو راموس موسمه السادس عشر مع ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يكون الأخير له في ظل تعثر المفاوضات بين النادي الملكي خلال الساعات الأخيرة.
وينتهي عقد راموس صاحب الـ 34 عاما مع ريال مدريد الصيف المقبل.
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