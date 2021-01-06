ويتواجد طنطا في المركز الـ15 بالمجموعة "ب"، ولديه 6 نقاط بعد خوضه 6 جولات.
وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": «الدنيا ماشية كويس حتى الآن، ولكن دوري الدرجة الثانية "ملوش ملكة"».
وعن مسألة استمراره مع نادي طنطا حتى نهاية الموسم قال «إن شاء الله مستمر».
وتولى رضا عبدالعال تدريب طنطا قبل أسابيع من نهاية الموسم الماضي، ولكن مهمة مساعدة أبناء السيد البدوي على البقاء في الممتاز كانت صعبة، حيث كان الفريق على وشك الهبوط قبل مجيئه، وبالفعل هبط للدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الأخير بجدول الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال، يوم الجمعة المقبل مع فريق منتخب السويس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضا عبدالعال لـ"دوت الخليج": الأمور تسير بشكل جيد مع طنطا.. ودوري الدرجة الثانية «مالوش مالكة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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