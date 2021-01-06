الطريق لمونديال الأندية.. بالميراس البرازيلي يفوز على ريفر بليت بثلاثية نظيفة

وضع بالميراس البرازيلي قدما في الدور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس بعدما تغلب على مضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 3 / صفر صباح الأربعاء على ملعب "المونومينتال" في ذهاب الدور قبل النهائي.
وافتتح رونيلسون باربوسا التسجيل لبالميراس في الدقيقة 27 ثم أضاف أدريانو كاستانهيرا الهدف الثاني للفريق بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.
وتلقى ريفر بليت صدمة في الدقيقة 60، عندما طرد لاعبه جورج كاراسكال، ثم أضاف ماتياس فينا الهدف الثالث لبالميراس في الدقيقة 62 .
ويلتقي الفريقان إيابا في البرازيل صباح الأربعاء المقبل على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي.
وتقام المباراة الأخرى في جولة الذهاب صباح الخميس بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وضيفه سانتوس البرازيلي على أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
ويتأهل إلى كأس العالم للاندية من يفوز ببطولة كأس الليبرتادوريس ، والتي من المقرر ان تقام في شهر فبراير القادم من العام الجاري .
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