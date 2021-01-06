نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرد على حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبيه الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة وجود أي مستحقات مالية لأحد من لاعبي النادي الأحمر السابقين والذين رحلوا عقب نهاية الموسم، مثل رمضان صبحي.

وقال عبد الحفيظ :"تم صفر مكافأت الفوز بالدوري، والتتويج بلقب إفريقيا،كما أن مباريات كأس مصر تم خوضها وبعد العودة من كورونا والأمور انتهت الخاصة باللاعبين باستثناء مباراة بني سويف ومكافأت الكأس هي المتبقية فقط".

وأضاف :"تم صرف المكافأت لجميع اللاعبين سواء الراحلين أو الباقيين، نحن في النادي لا نتعامل بهذا المنطق لو أي لاعب له جنيه سيحصل عليه".

وتابع :"مكافأت الدوري تم صرفها لجميع اللاعبين سواء الباقيين أو الراحلين، ونفس الأمر بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا".