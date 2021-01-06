نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع منافسه أوساسونا، يوم السبت 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وأوساسونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.