الرياضة

الأهلي يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا كليوباترا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية».

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز أمس على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا