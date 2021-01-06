نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام ربيعة وهاني في تدريبات الاهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.
وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.
كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.
واطمأن عبد الحفيظ على سلامة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وبدأ الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.