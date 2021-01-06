الرياضة

انتظام ربيعة وهاني في تدريبات الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام ربيعة وهاني في تدريبات الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.

كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.

واطمأن عبد الحفيظ على سلامة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا