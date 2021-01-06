يعقد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية بعد انتهاءه من حضور ندوة تحليل اداء الحكام. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة طرح تولى عبدالفتاح رئاسة لجنة الحكام فى الجبلاية خلال الفترة المقبلة. وعقد فى وقت سابق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع رضا البلتاجي رءيس لجنة الحكام السابق لعرض ملف تولى الاخير الاشراف على اللجنة الرئيسية للحكام. وتعقد ظهر اليوم الأربعاء لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ندوة تحليل اداء لقضاة الملاعب عن الجولات الخمس التى انتهت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. يأتي ذلك بعد الشكاوى العديدة الصادرة من جانب أندية الدورى الممتاز من الأخطاء التحكيمية التى ظهرت فى الجولات الخمس بالمسابقة المحلية خاصة حكام الفيديو. ومن المقرر أن يحضر ٥٠ حكم ساحة ومساعدين وتقنية الفيديو المعروفة بvar الذين شاركوا فى إدارة مباريات الأسابيع الخمس الماضية فى المسابقة المحلية. كما تقرر حضور عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ندوة التحليل لأداء حكام الجولات الخمس فى الدورى الممتاز. جاء حضور عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ندوة أداء التحليل بدعوة من وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسؤولين عن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية. ومن المنتظر قيام لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد فى حضور عصام عبدالفتاح باستعراض كافة الأخطاء الصادرة فى الجولات الخمس الماضية بالدورى المحلى وتسليط الضوء عليها من أجل تصحيح الأوضاع وتفاديها فى قادم الأسابيع من المسابقة المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام عبد الفتاح يعقد جلسة مع أحمد مجاهد لحسم رئاسة لجنة الحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.