الأهلي يحسم جدل التعاقد مع عمرو وردة

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، جدل التعاقد مع عمرو وردة المحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي بقيادة موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب .

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت مع شوبير : " "عمرو وردة لاعب متميز ولكن موسيمانى لم يطلب التعاقد معه ولم يطرح مبدأ التفاوض معه من الأساس فهو خارج حسابات الأهلى تمامًا".