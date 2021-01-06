بعض الوجوه تحب دون معرفة سرها.. عصام الحضرى يوجه رسالة غامضة لجمهوره

وجه عصام الحضرى رسالة غامضة إلي جمهوره عبر حسابه الشخصي تويتر. ونشر عصام الحضرى صورا له، وعلق قائلة: "بعض الوجوه كساها الله بما فعلت في سرها فإن رآها الرائي أحبّها دون أن يعرف سرها". وفي وقت سابق أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي. وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".

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